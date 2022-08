Colpo Casertana: ingaggiato Onazi, l'ex Lazio ha giocato due Mondiali

Strepitoso colpo di mercato della Casertana che si assicura le prestazioni di Ogeny Onazi, centrocampista nigeriano ex Lazio, nell’ultima stagione in Turchia al Denizlispor. L’operazione è stata magistralmente condotta dal direttore sportivo Degli Esposti: Onazi, 29enne, ha bisogno di tornare in Italia per non perdere lo status di calciatore comunitario, il suo procuratore è lo stesso di Gervinho che il dirigente rossoblù conosce dai tempi del Parma. Degli Esposti ha fiutato l’affare, ha creato il contatto ed alla fine il calciatore ha accettato l’offerta del presidente D’Agostino. La ciliegina sulla torta di un mercato già straordinario che dota il centrocampo rossoblù di un centrocampista di livello internazionale. Onazi, vanta anche presenze con la nazionale nigeriana al mondiale del 2018 ed ha giocato 110 partite in serie A con la Lazio, squadra nella quale si è formato. Il calciatore, che nella scorsa stagione percepiva un ingaggio da oltre un milione e mezzo di euro, arriva in rossoblù da svincolato, a titolo definitivo.