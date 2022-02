Colpo a una porta dello spogliatoio: scatta l'ammenda per la Nocerina

Ammenda di 500 euro per la Nocerina a margine della gara esterna con il Francavilla. Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione alla società, a causa del comportamento di un tesserato che, al rientro dopo il triplice fischio, ha colpito violentemente la porta dello spogliatoio. Oltre alla multa, la Nocerina dovrà anche farsi carico dei costi di riparazione della porta stessa.

Intanto è iniziato il lavoro di calciomercato per puntellare un organico ormai ridotto all'osso. Si cerca almeno un attaccante esperto, tenendo conto che un recente infortunio ha messo ko Mazzeo. Occorre esperienza anche in mediana e in difesa, con almeno altri tre elementi che possano restituire equilibrio ma soprattutto alternative a mister Cavallaro. Sfumato in extremis Katseris, resta viva anche l'esigenza di almeno un esterno under.

In uscita la Cavese è in pressing su Donida, ma l'esperto centrale difensivo non sembra intenzionato a lasciare la Nocerina, soprattutto dopo il cambio al vertice della società.