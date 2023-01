Condemi, inizia l'operazione salvezza: esordio per il nuovo tecnico dell'Angri

Esordio tutt'altro che semplice per Carmelo Condemi sulla panchina dell'Angri. L'operazione salvezza grigiorossa inizia dal derby contro la capolista Paganese. In campo neutro e a porte chiuse, dopo la conferma delle sanzioni emesse in primo grado all'indomani della gara sospesa con il Portici.

Ha studiato i suoi calciatori il tecnico calabrese ma campano d'adozione. Punta al tris di salvezze consecutive dopo aver mantenuto la categoria alla guida di Portici e Nola. E proverà con il suo Angri a sgambettare una Paganese lanciatissima in classifica, reduce da nove vittorie consecutive e da una striscia di quattordici gare senza sconfitta. Insomma, il peggiore degli avversari, se si considera pure l'aspra rivalità tra i due club.

Non ci saranno i tifosi ad animare il match dagli spalti, ma di sicuro Condemi ha chiesto a più riprese ai suoi di giocare la gara della vita. Perché c'è bisogno di una svolta da subito per poter intraprendere un cammino positivo verso il mantenimento della categoria.

Rientrano da squalifica Vitiello, Riccio e Cassata, mentre mancheranno il centrocampista De Rosa e Delli Curti. Possibile una svolta dal punto di vista del sistema di gioco. Di sicuro ci sarà in campo un Angri che baderà molto al sodo e senza fronzoli.