Sorrento, confermati gli attaccanti Scala e Badje

Il Sorrento conferma Scala e Badje. Fino al 30 giugno 2026 contrattualizzate le prestazioni sportive di Salvatore Pio Scala, nato a San Giorgio a Cremano il 7 marzo 2002. Scala, duttile centrocampista con precedenti esperienze a Portici in D, è sbarcato a Sorrento la scorsa estate e nella stagione della promozione in C ha collezionato 29 presenze mettendo a segno ben cinque reti.

Ismaila Badje, attaccante nato in Gambia il 26 maggio 2001, si è legato al Sorrento con un contratto biennale con opzione fino al 2026. Arrivato in rossonero a dicembre 2022, Badje ha messo insieme 16 presenze e due reti nella seconda parte della stagione che ha portato il Sorrento tra i professionisti.