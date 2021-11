«Casertana, contro il Bitonto è una prova di maturità»

«La partita più importante dell'anno, almeno fino a questo momento». Guglielmo Accardi ne è convinto, Casertana-Bitonto può dare indicazioni importanti sul futuro. «Siamo curiosi di comprendere se siamo già in grado di fare il salto di qualità definitivo. Stiamo preparando la partita per vincerla». Meno uno dalla prima in classifica al termine di un periodo inevitabilmente difficile per via del ritardo di condizione. Il direttore sportivo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati