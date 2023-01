Coppa Italia di Eccellenza 2022-23: finale il 2 febbraio al Pinto di Caserta

Acerrana e San Marzano si contenderanno la Coppa Italia di Eccellenza regionale giovedì 2 febbraio prossimo. La scelta del giovedì è stata dettata dalla concomitanza del turno infrasettimanale di Serie C previsto per il 1° febbraio. Il Comitato Campania della Lega Nazionale Dilettanti ha scelto per questa edizione lo stadio Pinto di Caserta, con fischio d’inizio fissato per le 19.30.

L’Acerrana è approdata quest’anno alla sua prima finale di coppa regionale. Nel primo turno si è aggiudicata il girone C ai danni di Napoli United e Villa Literno. Nei turni successivi, tutti su doppio confronto, ha poi eliminato Ischia, Pompei e Savoia.

Il San Marzano è alla seconda partecipazione consecutiva, dopo aver vinto il trofeo nella scorsa edizione. Nella finale del Romeo Menti, i blaugrana del presidente Felice Romano ebbero la meglio in rimonta sulla Virtus Campania Ponticelli col punteggio di 2-1. Il cammino del San Marzano è iniziato con il primato nel girone L del primo turno, ai danni di Ercolanese 1924 e Castel San Giorgio. Nei turni successivi i ragazzi di mister Fabiano hanno poi eliminato Scafatese, Agropoli e Pomigliano.