Coppa Italia di Eccellenza: finale Sarnese-Puteolana

Sarnese e Puteolana si contenderanno la Coppa Italia regionale di Eccellenza il prossimo 31 gennaio. I granata dell'Agro hanno avuto ragione nel pomeriggio del Real Forio. Dopo lo 0-0 maturato all'andata sull'isola, la squadra di mister Pirozzi ha vinto col punteggio di 3-1 una gara comunque ben disputata dagli ospiti.

Le contendenti sono infatti rientrate negli spogliatoi a fine primo tempo sul punteggio di 1-1 per effetto delle reti di Yeboah per la Sarnese e Filosa per il Real.

Nella ripresa, con il match che sembrava indirizzato verso i rigori, ci hanno pensato Salerno al 39' e Corticchia al 50' a far esultare i tifosi di casa.

La Puteolana ha invece vinto di forza sul campo dell'Acerrana, concedendo il bis dopo il successo casalingo per 2-0 all'andata. Il gol al 1' del solito “cecchino” Elefante ha illuso l'Acerrana, che ha però subito la veemente reazione dei flegrei. La Puteolana ha pigiato il piede sull'acceleratore, riuscendo a trovare la via della rete per ben quattro volte in poco meno di mezz'ora. Dal 10' al 36' Laringe, Rosolino, Palumbo e Alvino hanno fissato il punteggio sull'1-4, che ha di fatto chiuso con largo anticipo le sorti del match.

Spetterà ora al Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti individuare la sede della finale, che si disputerà in gara secca e in campo neutro. Nelle ultime due annate la Coppa Italia regionale è stata vinta dal San Marzano.