In un momento delicato che sta vivendo l'intero paese per la vicenda legata al Corona Virus che ha finito per bloccare tutto e quindi anche il calcio gli inviti a restare a casa giungono da tutte le istituzioni a queste si è voluta aggiungere anche la Gelbison formazione cilentana che da nove stagione prende parte al campionato di serie D. Con un video pubblicato sulla pagina ufficiale del club di Vallo della Lucania, tutti i protagonisti a partire dal capitano Uliano, per passare da Tedesco, al portiere D'Agostino, e per concludere l'allenatore Luigi Squillante, tutti dalle proprie abitazioni invitano i tifosi rossoblu e non solo a restare a casa. Il video che dura 6 minuti e 36 secondi, si conclude con la scritta: "Restiamo a casa. Torneremo ad esultare insieme". © RIPRODUZIONE RISERVATA