I vertici della Lega Nazionale Dilettanti restano tenacemente aggrappati all’idea di terminare la stagione regolarmente sul campo, ma intanto – inesorabile – arriva un'ulteriore proroga dello stop ai campionati (foto Lnd).



È stata infatti deliberata «la sospensione sino a tutto il 4 maggio 2020 delle attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale». Il provvedimento è stato adottato dal presidente Sibilia sulla scorta «delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 10 Aprile 2020 in merito alla situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del Covid-19» e mira naturalmente a «garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.».



La situazione resta in ogni caso in divenire: «Resta ferma ogni riserva – precisa la Lega – di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi». © RIPRODUZIONE RISERVATA