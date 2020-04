Ha ormai assunto contorni marcatamente utopistici l’idea che il graduale riavvio dei campionati possa coinvolgere anche la serie D. Non tanto per il veto espressamente posto dalla – pressoché – totalità dei club, e nemmeno per la intuibile insostenibilità (per il sistema dilettantistico, appunto) del protocollo sanitario di garanzia stilato dalla commissione scientifica della Figc. Il motivo di fondo è che per la serie D non esiste – nemmeno in fase di elaborazione – alcun protocollo sanitario, tant’è che nell’ultima nota diramata dalla Federazione si correlano espressamente le linee guida tracciate dalla commissione medico-scientifica alla «ripresa degli allenamenti finalizzati alla ripartenza dei campionati professionistici». Professionistici, appunto. Valgono dunque anzitutto per la serie A, «per poi proseguire con serie B e C», le prescrizioni relative a screening preventivi, ritiro chiuso, sorveglianza medica, test molecolari e sierologici.



Per i dilettanti non esiste ufficialmente – al momento almeno – alcun protocollo finalizzato alla ripresa dei campionati. È per questo che la Lega Nazionale Dilettanti ha posticipato ogni valutazione alla fine dell’emergenza sanitaria: solo a quel punto si adotteranno tutte le decisioni del caso. Nel frattempo, Gravina continua ad alimentare (se non altro) la speranza di chiudere il campionato sul campo; verosimilmente ci sarà invece da fare i conti con l’oggettiva impossibilità di tornare a giocare.



Una volta sciolta ogni riserva - ed in vista della prossima stagione - toccherà poi fare i conti con l’altro scenario della crisi – stavolta economica – innescata dal Covid-19. Il grido d’allarme lanciato in tal senso da Sibilia continua ad echeggiare: il rischio per la Lega Dilettanti è di perdere circa il 30% delle società sportive. Si tratta di una stima chiaramente approssimativa, che va dalla D alla Terza Categoria, passando poi per Calcio a Cinque e Calcio Femminile. Un dato approssimativo ma obiettivamente allarmante: per questo – rassicurano i vertici del sistema dilettantistico – resta costante l’impegno del presidente Sibilia nell’ottica della individuazione e dell'attribuzione di risorse economiche alle società dilettantistiche, a cominciare dai 400 milioni annunciati dal ministro Spadafora. © RIPRODUZIONE RISERVATA