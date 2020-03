Niente porte chiuse. La serie D si ferma. La notizia – nell’aria già dalla serata di ieri – è stata ufficializzata in tarda mattinata, dopo che lo stesso presidente Sibilia si era detto propenso alla soluzione più drastica.



In linea dunque con quanto già deciso per sei gironi (da A ad F), la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il rinvio – a data da destinarsi – anche delle gare in programma il prossimo 8 marzo.



Alla decisione – si apprende dal comunicato ufficiale del Dipartimento Interregionale della LND – si è pervenuti sulla scorta del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo (che ha imposto le porte chiuse agli stadi di tutta Italia), considerando in particolare che «all’art 1 lettera C è previsto espressamente che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano». In sostanza, i tempi tecnici ragionevolmente connessi a tali controlli sono stati giudicati incompatibili con «l’imminenza delle gare programmate». Da qui, la decisione di disporre il rinvio di «tutte le gare in programma domenica 8 marzo 2020 relative ai gironi A – E – G – H - I a data da destinarsi». Al contempo, è stato disposto «l’annullamento di tutti i recuperi programmati, riservando una nuova calendarizzazione attraverso nuovo specifico comunicato ufficiale».



Con i rinvii di domenica, si prospetta dunque - almeno - una quindici giorni di stop per la serie D, considerato che per il 15 marzo era già calendarizzata la sosta per il Torneo di Viareggio (a sua volta, a questo punto, a rischio).



Con ulteriore comunicato, la Lega ha inoltre disposto «il rinvio di tutte le gare in programma sabato 7 marzo 2020 relative ai gironi G H I L M a data da destinarsi». © RIPRODUZIONE RISERVATA