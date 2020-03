L’emergenza coronavirus potrebbe avere nuove ed ancor più drastiche ripercussioni sul calcio dilettantistico. Tutto dipenderà dalla riunione straordinaria del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, in programma quest'oggi alle ore 15. L’ipotesi che al momento pare più accreditata – in linea del resto con le istanze (congiunte ed autonome) di diversi club di tutta Italia – va nella direzione di un significativo prolungamento dello stop al campionato di serie D. Fino a tutto il 3 aprile. Potrebbe - ma la situazione resta chiaramente in continua evoluzione - individuarsi la data del 5 aprile per la ripresa delle attività: ben oltre dunque il 22 marzo, data individuata (appena quattro giorni fa) per il possibile ritorno in campo, pur se a porte chiuse.



Solo giovedì scorso, infatti, il Dipartimento Interregionale aveva deliberato lo stop del campionato per la domenica appena trascorsa, collegandolo alla sosta del 15 marzo, già calendarizzata per il Torneo di Viareggio, nel frattempo annullato. La scelta del rinvio in blocco della 27^ giornata – oltre che dei recuperi programmati dall’11 marzo al 1 aprile – era stata motivata sulla base della incompatibilità dei tempi tecnici dei controlli sanitari precauzionali imposti ai club con «l’imminenza delle gare programmate».

La situazione – su scala nazionale – si è però nel frattempo ulteriormente aggravata. Con la conseguenza che lo stop al calcio dilettantistico potrebbe dilatarsi in maniera significativa, anche in considerazione della volontà della Lega di allineare la ripresa dei giochi su scala nazionale, evitando decisioni diversificate per gironi ed aree geografiche.

Sarà dunque il Consiglio Direttivo a stabilire tempi e modi per l’eventuale ripresa dei giochi. © RIPRODUZIONE RISERVATA