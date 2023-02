Cos Sarrabus Ogliastra-Angri, scontro diretto da non steccare: due rientri in attacco per Condemi

Importante scontro diretto in trasferta per l'Angri. La sfida con la Cos Sarrabus Ogliastra ha assunto ulteriore valore per i grigiorossi per la vittoria odierna del Nola nell'anticipo con la Palmese. I bruniani hanno infatti scavalcato di un punto in classifica i grigiorossi, lasciando proprio la Cos all'ultimo posto a quota 23.

Out Delli Curti e Aracri, mister Condemi ritrova in prima linea Cassata e il bomber Barone. Su quest'ultimo il tecnico ha speso parole d'elogio, definendolo «attaccante di altra categoria. Ma non dimentichiamo che chi l'ha sostituito ha fatto molto bene e sarà ancora pronto quando sarà chiamato in causa».

A dispetto dell'ultimo posto in classifica, la Sarrabus Ogliastra vanta il terzo attacco del campionato con 35 reti al suo attivo. «Hanno un buon organico - ha sottolineato Condemi - ma hanno anche il maggior numero di ammoniti e squalificati. Ciò significa che troveremo di fronte una squadra grintosa e molto aggressiva, soprattutto tra le mura amiche. Sappiamo che è uno scontro diretto e non ci faremo trovare impreparati. L’approccio sarà fondamentale e dovremo anche dare continuità a quanto fatto nelle ultime gare sotto l’aspetto dell’impegno e dell’organizzazione».