ll Covid continua a tormentare il Giugliano. La squadra, alla vigilia del match con il Muravera, è stata bloccata prima della partenza da un nuovo caso di positività, scoperto al termine della rifinitura allo stadio De Cristofaro di Giugliano e sulla scorta di un test rapido. I gialloblu, in attesa del risultato del test, si erano anche diretti verso l'areoporto di Roma dove da lì a poco si sarebbero dovuti imbarcare con destinazione Sardegna. Il gruppo è rientrato immediatamente in sede per sottoporsi ai nuovi test diagnostici. La società ha chiesto alla Lega di rinviare il match con la compagine sarda a data da destinarsi.

