Casi Covid, per la Gelbison salta anche il recupero con il Trapani

Secondo il calendario indicato dal Dipartimento Interregionale per i recuperi previsti per il 12, 16 e 19 gennaio, aveva individuato in mercoledì 12 alle ore 14.30, il recupero della gara non giocata in occasione della sedicesima giornata di andata tra Gelbison e Trapani, in programma al Morra di Vallo della Lucania, ma proprio stamani il club cilentano, considerata la presenza ancora di calciatori risultati positivi nel proprio gruppo, ha comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la documentazione allegata proveniente dalla struttura sanitaria dell'ASL di competenza e considerando le disposizioni relative all'emergenza Covid-19, il Dipartimento Interregionale, ha disposto il nuovo rinvio del match a data da stabilire. La Gelbison deve recuperare due gare oltre a quella con il Trapani, c'è anche quella non disputata con il Rende.