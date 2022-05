Covid a Lanusei, che pasticcio in Serie D! Slittano campionato, playoff e Coppa Italia

I casi di Covid in casa Lanusei provocano l'ennesimo slittamento per il campionato di Serie D, stavolta limitatamente al solo girone G che vede la partecipazione di Giugliano, Afragolese e Gladiator. Il Dipartimento Interregionale ha infatti reso noto che non saranno giocate le gare in programma domenica 8 e mercoledì 11 maggio prossimi, valide per la quattordicesima e quindicesima giornata di ritorno.

Il girone G affronterà dunque un tour de force nelle ultime quattro giornate di regular season, che si giocheranno il 15, 18, 22 e 25 maggio. Il pasticcio - nato dalla richiesta di invio avanzata dal club sardo per la prossima gara con il Real Monterotondo Scalo - riguarda il fatto che questa variazione di date coinvolgerà anche la post-season del girone G e pure la Coppa Italia di Serie D.

Per quanto concerne playoff, il Dipartimento Interregionale aveva già fissato il primo turno il 25 e il secondo turno il 29 maggio. Dovrebbe invece restare invariata - forse - la data dei playout, programmati per il 29 maggio prossimo.

Resta da decidere il futuro della Coppa Italia di Serie D, bloccata ora alle semifinali alle quali partecipa anche la Torres, seconda in classifica del girone G e in piena corsa per i playoff. Il calendario ufficiale prevedeva addirittura la disputa della finale il prossimo 22 maggio, data che sarà soggetta a ovvia variazione. Resta da comprendere come si potrà regolare il Dipartimento Interregionale per la disputa delle semifinali.

Possibile un accordo tra Torres e Cerignola per poter giocare mercoledì 12 maggio. Sempre a patto che il club pugliese riesca a fissare viaggio e alloggio sull'isola già in queste ore. Altrimenti tutto potrebbe slittare a giugno, con un bel po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia.