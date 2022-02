Casi covid al Portici: rinviata anche la gara contro il San Luca

Si attendeva soltanto l’ufficialità. Che oggi, puntuale, è arrivata. Secondo rinvio consecutivo per il Portici, che – reduce dallo stop forzato di ieri, in programma c’era la sida del San Ciro contro il Castrovillari – salterà anche l’impegno infrasettimanale esterno contro il San Luca, rinviato a data da destinarsi. Lo slittamento è stato disposto – su richiesta del club azzurro – dal Dipartimento Interregionale «preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore».

Sono cinque i casi di positività al Covid riscontrati – nei giorni scorsi – nel gruppo quadra del Portici. Resta quindi da valutare la possibilità di un ritorno in campo in occasione della prossima gara interna – in programma domenica – contro il Licata.

