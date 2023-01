Crisi Afragolese, ko col Bitonto: rossoblù inchiodati ai playout

Comincia male il nuovo anno per l’Afragolese, che – dopo due pareggi consecutivi, cade al Papa di Cardito contro il Bitonto. E dire che la gara s’era messa subito in discesa con la rete di capitan Longo dopo appena quattro minuti ma è solo un’illusione: i neroverdi pugliesi la ribaltano con Palazzo, a segno con un gol per tempo. L’Afragolese resta sestultima, a quattro lunghezze dal Martina, sconfitto di misura a Casarano.

A Longo bastano quattro minuti per sbloccare il risultato. Letale il capitano, lesto ad approfittare di un avventato retropassaggio di un difensore e ad infilare il portiere ospite con un chirurgico pallonetto. Il pari Bitonto arriva al 21’ dagli undici metri, lo realizza Palazzo. L’occasione del nuovo vantaggio rossoblù è colossale alla mezz’ora, quando Celiento si beve in dribbling due avversari, entra in area e serve centralmente Esposito, che conclude maldestramente sopra la traversa. Il soprasso pugliese matura ad inizio ripresa, ancora nel segno di Palazzo. Petrarca blinda poi i tre punti con un provvidenziale intervento a sventare la conclusione a botta sicura di Celiento. Si complica la domenica rossoblù al minuto 20, quando – proprio – Celiento rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. L’inferiorità numerica dura però pochi minuti, fino al rosso diretto di Lucchese. Nel finale di gara, poi, l’inutile forcing Afragolese. Al Papa fa festa il Bitonto.