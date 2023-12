Cynthialbalonga-Cavese 0-1: Foggia-gol, biancoblu in fuga

La Cavese ingrana le marce alta e tenta la fuga in vetta alla classifica del girone G di Serie D. La formazione di mister Cinelli espugna di misura il campo del Cynthialbalonga grazie a un gol del solito capitano Foggia, allungando a +5 sul secondo posto, occupato dalla Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra, fermata sul pareggio dal San Marzano.

Cinelli punta su uno schieramento meno spregiudicato con due sole punte: Chiarella e appunto Foggia sono i terminali del 3-5-2 impostato dal tecnico per la gara dell'Abbatini. Nel primo tempo viene fuori un match equilibrato, con una sola occasionissima capitata proprio a Foggia: il centravanti biancoblu lanciato a rete supera il portiere con un pallonetto ma la sfera finisce incredibilmente fuori.

Nella ripresa prova ad alzare il ritmo la Cavese e dopo una gran parata di Fusco su Chiarella trova la rete decisiva.

Urso lancia in area per Konate, sponda precisa per Foggia che insacca per il vantaggio biancoblu. Trovato lo 0-1, gli aquilotti puntano ad agire di rimessa, non prima di aver letteralmente blindato la porta difesa da Boffelli. Pochissimi gli spazi concessi ai padroni di casa, i cui tentativi di pervenire al pari risultano completamente vani.

Termina sullo 0-1 e al triplice fischio è festa grande per l'allungo in classifica. Nel prossimo turno gli aquilotti ospiteranno al Lamberti il modesto Anzio, sfida dal pronostico chiuso che proietterà poi al più impegnativo turno esterno infrasettimanale contro il San Marzano.