Cynthialbalonga-Nocerina 1-2, rossoneri corsari in rimonta

Prima vittoria esterna durante la gestione tecnica di mister Nappi per la Nocerina. I rossoneri battono in rimonta la Cynthialbalonga, in un match rimasto sul filo dell'equilibrio fino alla parità numerica. Il sorpasso arriva poco dopo l'espulsione di El Bakhtaoui, uno dei due ex di turno tra le fila dei laziali. I nuovi acquisti Cardella e Gaetani firmano un blitz che restituisce un po' di autostima ai molossi, letteralmente precipitati in classifica nella seconda parte del girone d'andata.

In campo è proprio El Bakhtaoui a trascinare la Cynthialbalonga, confezionando le occasioni più pericolose. Il momentaneo vantaggio è però firmato dal centravanti Sartor, che gira bene a rete su cross basso dalla sinistra e trova il suo nono centro stagionale. Alla mezz'ora arriva il pareggio. Cardella viene strattonato vistosamente in area su cross di Liurni; dal dischetto ci va lo stesso centravanti ex Ostiamare, che si fa parare la conclusione da Fusco ma sulla respinta è lesto a ribadire in rete.

Fantoni mantiene in equilibrio il match poco prima dell'intervallo sul tentativo di Sartor. Nella ripresa lo spettacolo non cala di intensità. Il solito El Bakthaoui ci prova due volte, centrando il palo al quarto d'ora. In mezzo è Fusco a opporsi bene a un tentativo di Rossi da pochi passi. Fantoni alza il voto in pagella su Manca poco prima che El Bakhtaoui, già ammonito, interrompe fallosamente una ripartenza della Nocerina rimediando la doccia anticipata. Due giri di lancette e arriva il sorpasso: Cardella asseconda l'inserimento di Gaetani che dal limite incrocia sul palo lontano lasciando di sasso Fusco.

In vantaggio di uomini e di punteggio, la Nocerina prova a chiudere definitivamente i conti, ma Fusco è superlativo nel colpo di reni a smanacciare la pregevole rovesciata di Pinna dall'altezza del dischetto del rigore.

Si tratta dell'ultimo sussulto del match, con i rossoneri in cerchio a festeggiare il prezioso blitz tra gli applausi di supporters finalmente soddisfatti per la prestazione offerta in campo dalla squadra di Nappi.