Antonio Amodio ritira le dimissioni. La dirigenza del Sorrento conferma la fiducia e il pieno sostegno al direttore sportivo. Respinta qualsiasi ipotesi di risoluzione anticipata della collaborazione. È il responso di un costruttivo confronto tra le parti, con la certezza che il lavoro, l'armonia e la coesione di tutte le componenti, garantiranno il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi stagionali prefissati. «Abbiamo chiarito con la massima franchezza le circostanze che mi avevano portato a rassegnare le dimissioni - spiega Amodio - Una iniziativa di forma, più che di sostanza. Le scelte vanno condivise e sostenute per focalizzare obiettivi comuni. La società mi ha ribadito la massima fiducia ed io ho ritenuto opportuno ritirare le dimissioni per proseguire una consolidata collaborazione in atto».

Torna il sereno, quindi, nel team rossonero, dopo l'avvicendamento in panchina, con l'esonero di Luca Fusco e il ritorno di Pino La Scala. Clima di serenità alimentato anche dalla vittoria (1-0) nel recupero del derby di mercoledì scorso con la Puteolana. Dietro l'angolo, nonostante lo stop del calendario, per domenica prossima è stato fissato già un altro recupero, in trasferta a Casarano. «Dopo quattro sconfitte di fila - sottolinea il difensore Francesco Fusco, autore della rete decisiva contro la Puteolana -, finalmente, abbiamo conquistato tre punti importantissimi in ottica salvezza. Domenica dobbiamo cercare di dare continuità anche se l’impegno sarà dei più difficili in assoluto. Sfideremo il Casaramo che è una delle squadre costruite per la promozione: lo si apprende soltanto leggendo i nomi. A differenza nostra, considerati i rinvii, hanno avuto due settimane per preparare al meglio questa partita con il nuovo allenatore. Sarà una partita combattuta e daremo il massimo per ritornare con qualche punto». Intanto, rimane ancora da recuperare la gara casalinga con il Gravina. Ipotesi di programmazione mercoledì 24 marzo.

Ultimo aggiornamento: 12:29

