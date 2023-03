Dal pareggio ad Arzachena al deal vertice con la Paganese

Il pareggio agguantato in casa dell’Arzachena al 96’ è stato prezioso per il Sorrento nonostante adesso la Paganese abbia due punti di vantaggio in classifica. Domenica allo stadio Italia è in programma il big match ed in casa si ripartirà appunto dal gol di Petito che ha regalato il pari in Sardegna alla squadra di Maiuri.

“Perdere sarebbe stata una vera e propria beffa - afferma il direttore sportivo Alessandro Amarante - visto che davvero abbiamo rischiato pochissimo contro una buona squadra ed invece siamo riusciti ad evitarla grazie all’intraprendenza con la quale ci siamo riusciti a spingere in avanti nel finale continuando a mettere pressione alla difesa avversaria come abbiamo fatto per quasi tutta la partita. Adesso, testa alla Paganese perché mancano otto partite e quindi ci dobbiamo godere questa volata con la consapevolezza di essere stati la rivelazione del campionato ma anche con la consapevolezza che possiamo giocarcela fino in fondo per la promozione”.

Il Sorrento è dunque già andato oltre l’obiettivo stagionale ma non vuole accontentarsi: “Domenica ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e vogliamo regalare l’ennesima soddisfazione alla nostra gente. Lo scontro diretto con la Paganese sarà importante ma non determinante perché poi ci attendono altre tappe difficili, lo stesso però vale per loro ed allora proveremo a vincere per mettere pressione ai nostri primi concorrenti senza dimenticare che in corsa c’è ancora anche la Casertana”. Intanto, grande soddisfazione anche “a distanza” per il settore giovanile del Sorrento capitanato da Raffaele Ruggiero: domenica nel derby Under 15 tra Salernitana e Benevento (ai primi posti nel proprio girone nazionale) sono andati a segno due prodotti del vivaio rossonero: Del Gaudio per i sanniti e Barba (doppietta) per i granata sono stati protagonisti del 3-3 finale. La certificazione che oltre ai risultati prestigiosi delle proprie squadre regionali, il Sorrento riesce anche a lanciare i giovani della Penisola nel panorama del calcio nazionale.