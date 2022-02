Dal Portici all'Afragolese, Elefante nuova freccia nell'arco rossoblù

Dopo un anno in maglia azzurra, Salvatore Elefante saluta il Portici e sceglie l’Afragolese. «Una nuova freccia per l’arco a disposizione di mister Fabiano»: Elefante, esterno d’attacco classe 1995, è stato presentato dal club come «l’ennesimo colpo del responsabile dell'area tecnica Vincenzo Orefice», a pochi giorni dall’annuncio di Bittaye.

Stabiese purosangue, il neo attaccante rossoblù è cresciuto calcisticamente nella Juve Stabia dove, «dopo aver svolto la trafila nel settore giovanile, ha esordito in serie B con la prima squadra totalizzando tre presenze. Poi una vasta esperienza in serie D con le maglie di Arzanese, Sorrento, Viareggio, Gragnano, Sarnese, Pomigliano, Villafranca, Agnonese, Anagni, Rieti e Team Nuova Florida. Rapidità ed intuizione, fanno di Salvatore un giocatore davvero interessante ed importante allo stesso tempo». Elefante è già a disposizione di mister Fabiano in vista del prossimo impegno interno contro l’Aprilia.

La società ha intanto ufficializzato le cessioni dei giovani Pietro Angeletti e Davide Romano al Real Aversa.