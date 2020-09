Un altro innesto per il Savoia di mister Aronica. Nella settimana che conduce all’esordio in campionato – domenica i bianchi saranno di scena a Monterosi –, il club del patron Mazzamauro ha annunciato il tesseramento di Ismaila Badje, centrocampista offensivo classe 2000, di origini gambiane (foto ufficio stampa).



Il giovane, già aggregatosi ai bianchi da qualche settimana, si è formato con la Vigor Perconti (società di rilievo nel panorama giovanile laziale), e con la stessa Polisportiva si è messo in evidenza nella passata stagione nel girone A di Eccellenza laziale.



«Sono rimasto impressionato – queste le prime dichiarazioni di Badje da calciatore oplontino – dall’intensità con cui tutti lavorano per riportare il Savoia nelle categorie che gli competono. Sto lavorando duramente anche io e spero, insieme ai miei compagni, di raggiungere tutti gli obiettivi di questa stagione». © RIPRODUZIONE RISERVATA