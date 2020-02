Continua il botta e risposta tra Palermo e Savoia. Il successo del Barbera contro il Biancavilla consente ai rosanero di tenersi a +7 sui bianchi, che al Giraud calano il poker sul Licata. La capolista ha dunque ripreso la sua marcia ma l’undici di Palrlato resta in scia e crede nell’aggancio in vetta.

Ci crede in particolare Alessandro De Vena (foto ufficio stampa U.S. Savoia 1908), già protagonista di una caparbia rimonta nella passata stagione con la maglia dell’Avellino, culminata nello spareggio poi vinto contro il Lanusei. «Savoia come l’Avellino? Lo spero tanto. Sarebbe un successo incredibile recuperare il -7. L’anno scorso c’era il Palermo ma eravamo addirittura a -10. Insomma, possiamo e dobbiamo crederci. Primo gol con la maglia del Savoia? È stata una bella emozione. Non è stato facile perché la palla era lenta, ma l’ho impattata nel modo giusto. Sono felice di aver segnato ma le gioie dei singoli vengono in secondo piano. Ciò che conta è il collettivo. Se riusciamo ad andare avanti con questa mentalità, allora possiamo credere ancor di più nell’impresa».

