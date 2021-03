Delusione Savoia: da domenica in campo senza maglia bianca né stemma

Niente più maglia bianca. A partire dalla prossima gara – al Giraud arriva il Carbonia – il Savoia scenderà in campo con la terza maglia, quella arancione, privata però di ogni elemento identificativo e di collegamento con Torre Annunziata. Niente scudo, dunque. Non ci sarà nemmeno la croce (nera), tratto distintivo delle nuove divise stagionali. Solo sponsor. La nuova serie è stata già prodotta. Lo ha deciso la proprietà all’indomani del pari nel recupero contro il Team Nuova Florida: un pareggio, l’ottavo consecutivo (il sesto a reti bianche), che ha fatto sprofondare il Savoia a -14 dalla vetta (vola il Monterosi), mandando in frantumi ogni velleità di primato ed alimentando ulteriormente delusione e disappunto della proprietà nei confronti del gruppo allestito in estate e rifondato nella sessione di mercato invernale.

La delusione – L’avvio del campionato era stato condito da proclami nemmeno troppo velati. Il Savoia puntava apertamente alla promozione in serie C e l’unico ostacolo pareva fosse rappresentato dal ritardo registrato nell’avvio dei lavori di adeguamento al Giraud. Dopo la sconfitta nell’esordio contro il Monterosi, i bianchi inanellano quattro vittorie consecutive; poi la sospensione del campionato, i casi Covid, quindi la sconfitta a Latina alla ripresa. Arrivano due sconfitte consecutive, con la panchina di Aronica che comincia a scricchiolare, mentre lo spogliatoio – dal canto suo – blinda il tecnico. I sussulti contro Giugliano e Latte Dolce non valgono ad alimentare concretamente le ambizioni di primato, perché arrivano poi i pareggi contro Cassino, Lanusei e Torres. Via Aronica, dunque, arriva Chianese. Che però non fa meglio. Decisamente magro il bottino raccolto dall’ex Portici: sotto la sua guida il Savoia ottiene cinque pareggi in altrettante gare (quattro a reti inviolate). Quindi il nuovo ribaltone. Panchina a Giovanni Ferraro, che nell’esordio di Ardea non va oltre lo 0-0. Il risultato è una distanza siderale dalla vetta, con il Monterosi (che ha due gare ancora da recuperare) a +14 sui bianchi.

