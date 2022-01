Dilettanti e Covid, possibile uno stop per la Serie D e i campionati regionali

Uno stop provvisorio causa Covid per l'intero campionato, per evitare di dover far fronte a una sfilza di rinvii di poche gare per ogni girone. Dopo i provvedimenti adottati in Serie B, Serie C e Serie A di calcio a 5, anche la Serie D potrebbe adeguarsi al trend.

Al vaglio del Dipartimento Interregionale ci sono due ipotesi relative allo “slittamento” di due settimane del calendario, con ripresa dalla giornata inizialmente prevista subito dopo le festività. L'alternativa riguarderebbe la rifissazione delle date delle giornate sospese, con disputa in turni infrasettimanali. Per la Serie D il nodo da sciogliere riguarda i gironi che prevedono trasferte in aereo, con qualche difficoltà per i club che hanno già programmato i viaggi.

Il problema dei contagi e dei relativi provvedimenti di quarantena e isolamento sta interessando anche numerosi club che partecipano ai campionati regionali. Ultima in ordine di tempo la Scafatese, che ha comunicato l'accertamento di alcune positività nel gruppo squadra tra calciatori e staff.

E non è dunque escluso che anche la Lnd Campania possa pensare a un provvedimento di stop provvisorio, dal quale però potrebbe restare esclusa la Coppa Italia di Eccellenza “Angelo Zeoli”, tenendo conto che il 5 gennaio prossimo è in programma l'andata delle semifinali.