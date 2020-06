Domani alle ore 15.30 si terrà in videocall il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Campania FIGC-LND, al cui ordine del giorno ci sono le comunicazioni del Presidente Carmine Zigarelli. In un momento di crisi emergenziale il calcio dilettantistico sta rispondendo all'unanimità proprio per garantire una ripartenza in sicurezza e tranquillità alle società. Il Presidente Zigarelli è il fautore del nuovo format dell'Eccellenza a tre gironi con 14 club cadauno, e l'ampliamento dell'organico di Promozione a 70 squadre rispetto alle 64 previste. Una rivoluzione del calcio campano volta a soddisfare le esigenze delle società e della loro volontà di ripartire, nonostante la crisi sanitaria ed economica generata dal Covid 19. Le proposte del Presidente Zigarelli, compreso il blocco delle retrocessioni dalla Promozione alla Seconda Categoria, saranno portate in Consiglio direttivo, e poi dovranno essere ratificate in Consiglio federale Ultimo aggiornamento: 18:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA