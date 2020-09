Nocerina-Giugliano dura poco meno di un quarto d'ora. La gara, valida per la prima giornata del girone G di Serie D, è stata definitivamente sospesa per impraticabilità di campo al 14' del primo tempo.



Il signor Bracaccini di Macerata ha ordinato prima una breve sospensione. Dopo pochi minuti è rientrato in campo insieme ai due capitani. Vani i tentativi di far rimbalzare o far scivolare il pallone sul manto erboso del San Francesco.



Ha deciso per il triplice fischio, chiudendo in anticipo le ostilità. In varie zone del terreno di gioco, campeggiano infatti zone paludose che rendevano impossibile anche la sola corsa degli atleti. © RIPRODUZIONE RISERVATA