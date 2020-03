Il Portici esce con le ossa rotte dallo scontro salvezza di Ardea. Gli azzurri tornano a casa con ben cinque reti sul groppone e si ritrovano con un vantaggio sulla zona rossa estremamente assottigliato, pari adesso ad una sola lunghezza. Contro il Nuova Florida succede tutto nel secondo tempo; la prima frazione di gioco si chiude infatti a reti inviolate. Unico sussulto del primo tempo, la traversa del laziale Ferrara al minuto 26.



Nella ripresa, i padroni di casa la sbloccano dopo appena cinque minuti: Boussada ricorre alle maniere dure in area ai danni di Ferrara, propiziando il penalty poi realizzato dallo stesso Ferrara. Mister Mattiacci prova a raddrizzare le sorti del match con gli innesti di Bisceglia, D’Acunto, Grieco e Umberto Improta, a rilevare Boussaada, Mauro, Imbimbo e Luise. Sono però i laziali a trovare nuovamente la via del gol. Corre il 30’, quando il Nuova Florida punge con una rapida ripartenza: Capparella innesca Tozzi, che batte Maisto con un preciso diagonale. Il tris è servito al 38’: Tozzi svetta indisturbato in area su corner dalla destra di Toskic, firmando di testa il 3-0. Domenica da incorniciare per Tozzi, che al 42’ firma la sua personale tripletta, stavolta con un agevole tap-in. La quinta rete ancora dagli undici metri: De Costanzo viene atterrato in area da Maisto e dal dischetto lo stesso De Costanzo insacca spiazzando il portiere. © RIPRODUZIONE RISERVATA