Derby rossonero Palmese-Sorrento, Carotenuto «Sarà dura»

Il Sorrento è atteso domani dal derby rossonero contro la Palmese, ennesima sfida contro una corregionale dopo quelle con Portici ed Angri. Un match difficile quello a tinte rossonere, per il quale la capolista si sta preparando con determinazione.

C’è innanzitutto da ripetere la prestazione di mercoledì, poi ovviamente il risultato dipenderà da tanti fattori: «La classifica certifica l’ottimo cammino che abbiamo fatto fin qui - afferma il centrocampista Giulio Carotenuto - ma ovviamente non abbiamo intenzione di fermarci, anzi proveremo ad accelerare. Bisogna continuare a pedalare, a spingere».

Lui che in mezzo al campo fa tanta legna lo sa bene: «Ci stiamo togliendo qualche sassolino dalle scarpe perché magari qualcuno non credeva e non crede del Sorrento, ma siamo consapevoli della nostra forza. Dal primo giorno ci siamo detti che il nostro obiettivo è vincere quante più partite è possibile e dunque il focus resta quello. Sappiamo che a Palma sarà dura, loro hanno grande entusiasmo ed in casa hanno sempre fatto gol tranne che in una circostanza. Il pubblico lì spingerà ma anche i nostri tifosi faranno la loro parte creando una bellissima atmosfera per una di quelle partite che sarà un piacere giocare». Un impegno con la Palmese che sulla carta non si preannuncia facile. «Stiamo curando tutti i particolari e speriamo ovviamente di portare a casa l’intera posta in palio - conclude Carotenuto -. Il risultato di squadra è l’unica cosa che conta, anche il gol che ho realizzato a Portici mi ha reso felice a metà perché non sono poi arrivati i tre punti».

La società rossonera, intanto, ha ufficializzato il tesseramento di Bilal Erradi, centrocampista classe 2001, che ha appena rescisso il suo contratto con la Juve Stabia. Erradi, che ieri ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni, ha al suo attivo 32 presenze (con un gol) in Serie C tra Pro Vercelli e Juve Stabia.