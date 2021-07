Domani si chiude con i recuperi In campo il Santa Maria a Cittanova

L'interminabile stagione della serie D almeno nel girone I domani arriva all'epilogo con i recuperi dell'ultima giornata. Sono 4 le partite da giocare e due delle quali riguardano da vicino la promozione in serie C con le squadre di Messina, Acr e Fc che si contendono la scalata tra i professionisti. In campo scenderà anche il Santa Maria Cilento, che con la salvezza ampiamente acquisita in anticipo, sarà impegnata nella trasferta di Cittanova, in una gara che alla luce della sconfitta rimediata dal Marina di Ragusa, che l'è costata la retrocessione in eccellenza nel turno di mercoledì, diventa una pura formalità e solo utile per la statistiche e ci arriva con l'allenatore Gianluca Esposito in uscita, avendo già comunicato al club di non continuare a guidare la squadra nella prossima stagione, come dire da separati in casa. La gara che si gioca allo stadio Morreale-Proto di Cittanova avrà inizio alle ore 17 e sarà diretta da Foresti di Bergamo.