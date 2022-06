Santa Maria Cilento, Maggio eletto migliore attaccante D club 2022

Per il Santa Maria Cilento ancora un importante riconoscimento dopo aver incassato 25mila euro per aver vinto la classifica Giovani D Valore, si segnala anche nel'ambito dell'iniziativa promossa sempre dal Dipartimento Interregionale che premia i migliori calciatori per ruolo, e come migliore attaccante di tutta la quarta serie nell'ambito dell'iniziativa denominata: D club 2022 è risultato il bomber napoletano del club giallorosso Domenico Maggio, il quale nella stagione appena conclusa ha realizzato 20 reti vincendo anche la classifica dei cannonieri del girone I.

La cerimonia di premiazione si terrà questa sera (ore 19) negli studi dell'emittente Sportitalia, e all'evento è prevista la partecipazione del Coordinatore nazionale Luigi Barbiero, del tecnico della Rappresentativa di serie D Giuliano Giannichedda, e video collegato anche del numero uno della Lega Dilettanti Giancarlo Abete.