Dopo il pareggio con la Paganese, Maiuri non si arrende: «il campionato non finisce qui»

Rossoneri fuori strada in corsia di sorpasso. Dura un tempo il sogno del Sorrento di aggiudicarsi il derby e superare la Paganese in vetta alla classifica. Sottile, ma palpabile la delusione il giorno dopo una grande festa di pubblico e spettacolo, finita in parità (2-2), un risultato che non arresta le ambizioni del Sorrento, ma lascia l’amaro in bocca dopo il 2-0 e il rigore sbagliato da Herrera dopo appena 21’ del primo tempo.

«Grande rammarico – osserva Vincenzo Maiuri - perché abbiamo dimostrato di essere superiori. Per l'ennesima volta, quest'anno, recriminiamo per un arbitraggio che ci ha danneggiati, ma certamente questa considerazione non deve essere un alibi. Il campionato non finisce qui, restano altre sette gare e proveremo a vincerle tutte». Alza lo sguardo l’allenatore del Sorrento. Dopo le due reti di La Monica e Badje, un leggero smarrimento ha riportato in partita la Paganese.

«Noi siamo partiti molto bene – aggiunge Maiuri -. Peccato non aver vinto questa gara. Abbiamo un attimino “ballato”, ma è normale. Poi, piano piano ci siamo ripresi. Loro avevano un leggero predominio in mezzo al campo, soprattutto sui secondi palloni. Poi i cambi ci hanno dato una svolta importante anche se non abbiamo prodotto molto. C'è stata questa situazione finale che, dalla panchina sembrava fosse rigore perché ho visto che il difensore è entrato sul piede che poggiava sulla linea dell'area». Sulla direzione di gara del romano Silvestri, l’allenatore del Sorrento, spiega: «La gestione dei cartellini gialli – sottolinea Maiuri - è sembrata orientata in un solo senso ecco. Tre giocatori ammoniti nel giro di 10 minuti, loro, invece, c'era un giocatore doveva essere ammonito il primo tempo è stato sanzionato solo nel secondo. Inutile, tuttavia, soffermarsi a parlare dell'arbitro, sarebbe un alibi».

Una partita spettacolare, salutata da una bella cornice di pubblico. «I giocatori – conclude Maiuri - hanno dato anima e cuore a tutti quanti hanno fatto una buonissima prestazione per mezz'ora. Poi, la partita è diventata anche un po’ più difficile a livello umorale, considerato anche che è una squadra giovanissima, però, diciamo, sono rimasti in partita con la testa bene e non ricordo i tiri in porta della Paganese. Più o meno siamo stati lì, abbiamo cercato di portare a casa questa vittoria con quelli che erano i mezzi di giornata». Ora obiettivo focalizzato sulla prossima trasferta sul campo della Vis Artena.