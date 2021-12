Doppio annuncio Afragolese: in mediana arriva un ex Benevento

Giornata di annunci per l’Afragolese. Uno in mediana, l’altro tra i pali.

Fa ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Fabiano il centrocampista belga classe 1994 Kenneth Van Ransbeeck. Cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, Van Ransbeeck ha trascorsi con Benevento, Catanzaro, Rimini, Taranto e Albalonga. L’ultima esperienza al Nardò, prima dell’approdo ad Afragola. «Visione di gioco ed intuito sono solo alcune delle sue caratteristiche», lo ha presentato così il club. «Kenneth arriva in rossoblù pronto a dare un importante contributo. Un bel colpo operato dal Ds Romano che regala a mister Fabiano, un'ottima pedina per il suo scacchiere». A margine della firma, le dichiarazioni del centrocampista: «Darò il massimo per questi colori, sperando di raggiungere gli obiettivi prefissati del club»

Il secondo annuncio riguarda il portiere classe 2003 Damiano Campisi, proveniente dal Monopoli e con trascorsi alla Primavera della Salernitana. «Sono entusiasta di approdare in una società del genere. Dovrò impegnarmi a fondo per far sì che tutti insieme possiamo toglierci delle belle soddisfazioni».