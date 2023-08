Doppio colpo per l'Angri di Niutta: in grigiorosso Herrera e De Marco

L'Angri piazza un altro duplice colpo di mercato, evidenziando le intenzioni di patron Niutta di voler competere per i piani alti della classifica nel prossimo campionato di Serie D. La società ha ufficializzato l'ingaggio del talentuoso Eric Herrera e del centrocampist Simone De Marco.

Herrera, classe 1992, ha vinto lo scorso campionato di Serie D con il Sorrento. Centrocampista offensivo, è approdato in Italia giocando in Serie D con il Pordenone, prima di trasferirsi all'Avellino in Serie C. Coi lupi ha vinto il campionato nella stagione 2012-13, collezionando nell'annata successiva 5 presenze in Serie B prima di essere dirottato al Rimini. Lo score personale conta 116 partite in Lega Pro, 154 in Serie D e 4 presenze nella Serie A albanese con la maglia del Partizan Tirana.

De Marco è un mediano classe 1994 che allunga l'elenco di ex Afragolese approdati all'Angri.

Ha trascorso gran parte della sua carriera tra i professionisti dopo le esperienze nei vivai di Roma e Juve Stabia. Dopo una lunga militanza alla Casertana, ha indossato in seguito le maglie di Avellino, Cavese e Picerno in Lega Pro. Nelle ultime due annate è sceso in Serie D, giocando con Lamezia Terme e appunto Afragolese.

Si attende anche l'ufficializzazione del tesseramento a titolo temporaneo del portiere Giuseppe Palladino, classe 2003 che ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza Campania con il San Marzano.