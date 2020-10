L’appuntamento era di quelli particolarmente sentiti, da una parte come dall’altra. Alla fine l’ha spuntata il Savoia, che ha mandato al tappeto la Nocerina con una prepotente rimonta targata Kyeremateng: la doppietta arriva nel corso di una ripresa di netta predominanza oplontina (foto ufficio stampa Savoia). Tra i bianchi, ai box gli squalificati Scalzone e D’Ancora, espulsi nell’esordio di Monterosi; tutti arruolabili invece i rossoneri.



Pronti via, e sono proprio i molossi a sbloccare il derby con un guizzo di Dammacco, che – imbeccato da Fois – mette a sedere il diretto marcatore e deposita in rete. Poco incisiva la reazione del Savoia: ci provano Manzo e capitan Poziello (il primo su spunto di Fornito, il secondo sugli sviluppi di una punizione di De Rosa) ma la mira in entrambi i casi è abbondantemente alta. Alla mezz’ora il rossonero Morero mette a dura prova i riflessi di Cappa, deviando verso la propria porta l’ennesimo calcio piazzato dei bianchi: decisivo l’intervento del portiere rossonero. Nocerina a un passo dal raddoppio quattro minuti dopo: la conclusione di Diakitè, al tiro a tu per tu con Cannizzaro, si stampa però sul palo. Al 40’ il portiere molosso è costretto al forfait dopo aver subito – sugli sviluppi di un calcio piazzato – un calcione ad una mano da Kyeremateng: al suo posto Volzone, poco dopo chiamato ad un impegnativo intervento su Fornito.



Tutt’altra musica nella ripresa. Complice anche la variazione tattica (dentro Kacorri per Esposito, e passaggio dal 3-5-2 al 3-4-3), il Savoia alza i ritmi e sale in cattedra. Il primo brivido dopo due minuti, con il neo entrato Kacorri che sfiora il pari di testa su cross di Kyeremateng. L’1-1 arriva all’8’, con un’inzuccata di Kyeremateng su traversone chirurgico di Fornito. Il Savoia si prende progressivamente la scena ed al 24’ perfeziona la remuntada: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Orlando viene steso in area da Massa e propizia il penalty poi realizzato da Kyeremateng. Terzo sigillo in due gare per l’ex Vastogirardi. Nel finale di gara saltano anche i nervi alla Nocerina, che conclude il match in nove uomini per le espulsioni di Morero (doppio giallo nel giro di pochi minuti) e Manoni (rosso diretto).



Nel post partita, l'analisi di mister Aronica. «Era una partita speciale e l’abbiamo quindi caricata nel modo giusto prima della gara. Lo svantaggio iniziale ci ha cambiato un po’ i piani, ma siamo stati bravi comunque a reagire. A fine primo tempo ci siamo tranquillizzati, la squadra aveva bisogno di fiducia e siamo riusciti a portare a casa un’importante vittoria per noi, ma soprattutto per i tifosi e per la società. Nel secondo tempo abbiamo inserito un attaccante in più per rimettere a posto il risultato ed i ragazzi sono stati davvero bravi a portare a casa una vittoria importante. Abbiamo lavorato tanto sulla testa dopo la sconfitta di Monterosi. Abbiamo cambiato tanto rispetto all’anno scorso, servono tempo e pazienza». © RIPRODUZIONE RISERVATA