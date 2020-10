Preoccupazione in casa Giugliano, domenica di scena sul campo della Muravera. Due calciatori sono a letto con febbre ed è scattata pertanto la richiesta di tampone. Nel caso in cui uno dei due o entrambi dovessero risultare positivi, la società chiederà il rinvio del match in programma domenica in terra sarda e l'estensione dei test diagnostici al resto della rosa. L'esito dei tamponi sarà noto nel pomeriggio di domani. Top secret, al momento, i nomi dei due calciatori alle prese con i sintomi che potrebbero essere legati al Covid-19. Il Giugliano è reduce dal successo scaccia-crisi con la Virtus Artena. Tre punti coincisi con il ritorno in panchina di Massimo Agovino.

