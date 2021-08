Due nuovi under per la Cavese: Gabrieli e Pisanello in biancoblu

La Cavese ha reso noto il tesseramento di due nuovi under per la prossima stagione. Il primo è Niccolò Gabrieli (a sinistra nella foto), terzino destro classe 2002 che nella scorsa stagione ha disputato il campionato Primavera 1 con la maglia della Fiorentina, sotto la guida tecnica di Alberto Aquilani. In viola ha collezionato 8 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria. Gabrieli, nativo di Bolzano, è cresciuto nel vivaio del SudTirol, con cui ha anche esordito in Serie C.

Il secondo giovane in età di Lega è Gabriele Pisanello, attaccante barese classe 2002, sbocciato nel vivaio del Lecce. Il centrale d'attacco nella scorsa stagione ha giocato in Serie D con il Francavilla, collezionando 24 presenze nel girone H.