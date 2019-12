Due nuovi under per la Nocerina in vista della seconda parte di campionato. Dal Faiano (Eccellenza girone B) è arrivato il centrocampista Pietro Martinelli, classe 2000, reduce da una parentesi al Campobasso nella scorsa stagione, durante la quale però non ha collezionato presenze in Serie D. Dalla Fidelis Andria arriva invece in prestito Antonio Varriale (nella foto), esterno sinistro classe 1999, che torna in Campania dopo aver indossato la casacca della Sarnese nella prima parte dello scorso campionato.



Intanto, mister Cavallaro dovrà fare a meno di tre calciatori, tutti infortunati, nella difficile trasferta di Cerignola. Al Monterisi resteranno ancora fuori il portiere Leone, il difensore Calvanese e l'attaccante Sorgente: dei tre, solo quest'ultimo figurava in distinta nel precedente turno interno contro il Casarano.



Intanto le autorità, seguendo l'input dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno, hanno imposto il divieto di vendita dei tagliandi per assistere alla gara Cerignola-Nocerina a tutti i residenti in provincia di Salerno.