Luscietti e Giordano, 2 talenti da Parma e Sassuolo per il Santa Maria Cilento

Il Santa Maria Cilento del nuovo corso targato Nicoletti, trainer promosso dalla Juniores alla prima squadra, punta sulla linea verde per la seconda stagione in serie D e si assicura le prestazioni di due giovani talenti che arrivano da club importanti che vantano un ricco settore giovanile. Si tratta del difensore Mintasinot Luscietti, 19 anni, cresciuto nel Milan per poi passare al Parma con la Primavera 2, dove ha giocato la scorsa stagione. Per Luscietti, anche diverse presenze con la Naionale Under 17. Lorenzo Giordano, 18 anni, di proprietà del Sassuolo, è un attaccante che nell'ultima stagione ha giocato in serie D con il Sorrento, e come Luscietti, vanta esperienze con la casacca azzurra dell'U.17. L'operazione che ha portato i due talenti a Castellabate è stata condotta dal diesse Antonio Amodio. I due under saranno presentati nei prossimi giorni prima dell'inizio della preparazione in vista della nuova annata calcistica.