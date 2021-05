E' il salernitano Alfonso Pepe, il nuovo allenatore del Rotonda, ex Gelbison

La squadra lucana del Rotonda inserita nel girone I di Serie D dove figurano anche Gelbison e Santa Maria Cilento, ha nuovo allenatore, si tratta del salernitano Alfonso Pepe, 50 anni, già trainer della Gelbison, ma in passato ha guidato anche Sapri ed Ebolitana semre din serie D, nella sua esprienza vanta anche la guida del Bellaria in serie C2. L'annuncio del club è giunto in seguito alle dimissioni di Davide Boncore. A Pepe, il compito di condurre in porto il Rotonda ad una tranquila salvezza. Il Rotonda con 38 punti è al cntro della classifica e deve recuperare due partite. Il debutto per il trainer salernitano è previsto per domenica nel difficile impegno casalingo con l'Fc Messina, seconda forza del girone.