Eccellenza: per il secondo team di Giugliano tramonta sogno ripescaggio

L'Fc Giugliano 1928, la compagine presieduta da Riccardo Franceschini (nella foto), si prepara ad affrontare il campionato di Eccellenza. Il sogno del ripescaggio - a meno di clamorose sorprese - è svanito.

Il team gialloblu, retrocesso in Eccellenza al termine dell'ultima stagione e che da qualche settimane ha scelto di emigrare in quel di Casoria, aveva presentato istanza di ripescaggio in serie D, categoria in cui verranno ripescate Nola, Borgosesia, Vado e Tritium. Il Giugliano, posizionato al settimo posto nella griglia delle otto squadre che avevano chiesto di essere ripescate in quarta serie, è al momento fuori.

«E' un'ipotesi, quella del ripescaggio, che sembra ormai essere tramontata - spiega il presidente Franceschini - Noi, ad ogni modo, attendiamo la comunicazione ufficiale, nella speranza che qualcosa possa magari cambiare in extremis e in senso positivo».