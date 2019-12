Non spaventa il blasone del Palermo e nemmeno il -5 dai rosanero. Il Savoia ci crede e punta dritto al primo posto. Lo conferma l’ultimo botto di mercato dicembrino del Savoia: Alessandro De Vena, attaccante classe 1992, è ufficialmente un calciatore oplontino, «un innesto fortemente voluto dal presidente onorario Alfonso Mazzamauro e dal diesse Marco Mignano.



Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, De Vena ha maturato esperienze con – tra le altre – Triestina, Messina ed Avellino. «Bomber di categoria superiore, che ha calcato i palcoscenici di serie C ma anche fatto la differenza in D, come nella passata stagione, con i 22 gol realizzati che hanno spinto l’Avellino verso la tanto agognata promozione».

Dopo l’annuncio del club, la prima conferenza da calciatore del Savoia. «Sono venuto qui perché ho tante motivazioni e il Savoia ha un obiettivo diverso rispetto al Giugliano. Siamo pronti per fare questi ultimi 6 mesi alla grande. Non mi andava di andare a giocare altrove, ho preferito una destinazione campana: mi ha chiamato il Savoia e sono contento di essere qui. Il 3-5-2? Posso giocare sia da prima che da seconda punta. Il Palermo mi ha dato la sensazione di sentirsi troppo Palermo: si sacrificano poco e le squadre avversarie riescono ad entrare nella loro metà campo con facilità. Quando ho giocato contro il Savoia, nella prima parte del campionato, ho avuto la sensazione di affrontare una squadra più compatta che sapeva sia quando attaccare che quando difendersi. Sono un attaccante d’area di rigore, e con questa squadra sono convinto di riuscire a fare ciò che ho sempre fatto. Messaggio ai tifosi? C’è molto calore, spero che i tifosi continuino così perché noi lo sentiamo quando entriamo in campo. Senza il loro aiuto il risultato sarebbe diverso. Spero che continuino a sostenerci». © RIPRODUZIONE RISERVATA