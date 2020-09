Giugliano-Formia, gara valevole per la seconda giornata del girone G, sarà anticipata a sabato 3 ottobre. Il cambiamento di programma, resosi necessario a causa della tornata elettorale (turno di ballottaggio) che interesserà la città di Giugliano, è stato ufficializzato dalla società gialloblu. Sarà il vero esordio in campionato per i tigrotti, che ieri hanno giocato soltanto quindici minuti sul campo della Nocerina: il match infatti è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che ha determinato l'impraticabilità del terreno di gioco.



Il tecnico giuglianese Roberto Carannante (nella foto), intanto, annuncia che la società sta monitorando altri due giocatori: "Un portiere, classe 2002, e un attaccante, che sarà sicuramente un over - spiega l'allenatore gialloblu - La squadra sta lavorando bene, ma siamo ancora in work in progress. La società fare un ultimo sforzo per coprire alcune caselle". © RIPRODUZIONE RISERVATA