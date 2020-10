La Nocerina dovrà affrontare un altro turno infrasettimanale. I molossi infatti non scenderanno in campo domenica per la gara casalinga contro il Nola. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio per sospetti casi di Covid tra le fila della compagine bruniana.

Il recupero è già stato fissato per mercoledì 11 novembre, data in cui si disputeranno un bel po' di incontri rinviati nell'intero panorama della Serie D per questioni legate al Coronavirus. In tutto, domenica nel girone G non si disputeranno ben cinque gare.

Oltre a Nocerina-Nola, infatti, è stato disposto il rinvio anche per Formia-Giugliano, Monterosi-Team Nuova Florida, Muravera-Giugliano e Vis Artena-Sassari Latte Dolce.

