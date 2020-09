Avrebbe dovuto essere una delle classiche amichevoli precampionato. Quelli che va molto di moda definire allenamenti congiunti. E invece Nocerina-Sorrento è durata meno di mezz'ora. In campo allo stadio San Francesco il triplice fischio è arrivato a metà del primo tempo.



Le note ufficiali delle due società parlano di eccessivo ardore agonistico. Sul terreno di gioco qualche entrataccia di troppo, con conseguenti toni accesi, hanno indotto a sospendere il test e a rispedire rapidamente le due formazioni negli spogliatoi.



Poco importa di chi sia la colpa, chi insomma abbia acceso la miccia. Per i due club resta una figura non troppo onorevole, in una partitina che avrebbe solo dovuto rappresentare un rodaggio in vista dell'avvio del campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA