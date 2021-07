Equipe Campania, via al countdown: si torna in campo a Mugnano e Angri

Torna come ogni estate l'appuntamento con l'Equipe Campania AIC, il ritiro per calciatori in attesa di contratto organizzato da Antonio Trovato, coordinatore per l'Italia meridionale dell'Associazione Italiana Calciatori. L'iniziativa è giunta al suo decimo anno, in un crescendo organizzativo che ha reso l'Equipe Campania un punto di riferimento per tutti gli atleti professionisti e dilettanti che, in attesa di trovare squadra, vogliono farsi trovare atleticamente pronti alla stagione che sta per iniziare.

Al solito, due le sedi organizzate dal coordinatore Trovato. Il 12 luglio alle 17 ci sarà lo start per il calciatore del gruppo Napoli, che si ritroveranno allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano. Martedì 13, sempre alle 17, toccherà agli atleti del gruppo salernitano, che avranno ancora una volta lo stadio Pasquale Novi di Angri come quartier generale.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzati gli staff tecnici che guideranno i due gruppi, con le conferme di gran parte dei componenti delle scorse annate. Già fissate due importanti amichevoli: il 22 luglio si giocherà a San Gregorio Magno contro il Palermo, mentre la settimana successiva si giocherà contro la Turris.