Cresce giorno per giorno il numero di calciatori che si allenano col gruppo Angri Salerno dell'Aic Equipe Campania. Il pre-ritiro è giunto alla seconda settimana e al “Pasquale Novi” non mancano i nomi di spicco.



Tra questi l'attaccante Caetano Calil, ex Salernitana, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Paganese. Tra gli altri “pro” presenti, anche il centrocampista Leandro Vitiello (in B con Vicenza e Ascoli) e il giovane jolly di fascia Pietro Ciotti (ex Vibonese).



Il gruppo ha accolto con piacere la notizia dell’approdo del centrocampista Stefano Manzo all’Andria. Il centrale ex Cavese e Taranto rimpingua dunque la truppa degli atleti che hanno già trovato collocazione per la prossima stagione. Ne fanno parte, in ordine sparso, i difensori Giuseppe Nicolao (ex Napoli, passato al Pineto) e Angelo Della Guardia (neo-acquisto dell’Anagni), gli attaccanti Giuseppe Maiorano (passato alla Gelbison) e Arcangelo Ragosta (che ha firmato con la Polisportiva Santa Maria, neopromossa in Serie D).



Ultimi due appuntamenti per il pre-ritiro fissati per domani e venerdì. Poi da lunedì si alzano i ritmi, con sedute quotidiane dal lunedì al venerdì e le prime amichevoli, che rappresentano al solito il clou da 10 anni per l'Aic Equipe Campania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA