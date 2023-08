Esposito promuove la Nocerina: «Peccato per il ko con la Turris»

«Ci tenevamo a uscire con un punteggio positivo dall'amichevole con la Turris, sebbene in queste gare il risultato conti poco». Gianluca Esposito promuove la sua Nocerina, nonostante la sconfitta di misura contro i corallini che saranno ai nastri di partenza del campionato di Lega Pro.

I rossoneri non hanno affatto sfigurato, pur evidenziando ancora qualche meccanismo da registrare. «Avevo chiesto ai ragazzi di badare al risultato già in questa partita - ha aggiunto il trainer rossonero -. Abbiamo ancora da lavorare su determinati aspetti a partire dalle palle inattive sia in nostro favore che a sfavore. Ma ci concentreremo anche su queste fasi di gioco, facendoci trovare pronti per l'inizio del campionato in programma il 10 settembre».

Intanto nel mirino del tecnico c'è già la prima partita ufficiale, in programma domenica 27 agosto prossimo allo stadio San Francesco contro l'Ischia.

Si giocherà a porte chiuse, per effetto di una squalifica al campo di gioco subita nella scorsa stagione. Ma nonostante la pesante assenza dei tifosi - spettacolari nella serata di ieri al Liguori di Torre del Greco - mister Esposito non ha avuto dubbi nel sottolineare che «la Nocerina punta assolutamente al passaggio del turno di Coppa Italia», ritenendo dunque la sfida con gli isolani qualcosa in più di un semplice rodaggio in vista del campionato.